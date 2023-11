Formula 1 | Aston Martin non molla: McLaren lontana solo 11 punti prima di Abu Dhabi

L’Aston Martin è tornata improvvisamente in corsa per il quarto posto mondiale. Il team di Silverstone ha recuperato ben dieci punti alla McLaren nel weekend di Las Vegas, e adesso sono soltanto undici le lunghezze che separano le due squadra inglesi nella classifica costruttori. Alonso e Stroll stanno infatti trainando la verdona e non vogliono mollare per alcun motivo, con il pilota canadese quinto in Nevada, stesso risultato del Brasile. Il campione spagnolo invece ha recuperato dopo il disastro in partenza, portando a casa due punti importanti, e il podio conquistato a Interlagos ha dato il via a questa rimonta, ma ad Abu Dhabi non sarà affatto semplice.

“L’Aston Martin ha fatto la sua parte nello spettacolo di Las Vegas – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. Sia Lance che Fernando hanno partecipato a grandi battaglie, facendo ottime scelte. Lance ha recuperato dal fondo della griglia conquistando un altro quinto posto, il secondo consecutivo. ha fatto una gran gara sfruttando al meglio le hard nel primo stint, assicurandosi un buon piazzamento in pista, e da lì ha disputato una delle migliori corse dell’anno, con un ritmo sostenuto e sorpassi importanti. Fernando ha recuperato dopo l’incidente al via, chiudendo al nono posto e portando a casa punti importanti”.