Formula 1 | Alpine sorride a Las Vegas grazie a Ocon

Può certamente sorridere l’Alpine per l’ottima prestazione fornita da Ocon a Las Vegas. Il francese ha chiuso in quarta posizione dopo una bellissima rimonta dall’ottava fila. Certamente il caos in partenza lo ha aiutato a recuperare tanto terreno nei primissimi giri, ma il suo ritmo è sempre stato competitivo, in ogni situazione e con diverse mescole di gomme. Non si può dire lo stesso per Gasly, il quale è regredito dal quarto all’undicesimo posto finale: l’ex Red Bull infatti ha sofferto e non poco nello stint con le gomme hard.

“Quello di Las Vegas è stato un weekend incoraggiante per tutta la squadra – ha detto Bruno Famin, team principal ad interim dell’Alpine. Se sabato è stata una buona giornata per Pierre, con un brillante risultato su un solo giro nelle qualifiche, ieri è Esteban che ha guidato splendidamente, risalendo dalla sedicesima alla quarta posizione e guadagnando dodici punti. Ha fatto un gran bel lavoro per evitare il caos della partenza, prima di lanciarsi in due stint ben gestiti per preservare le gomme e mantenere un ritmo competitivo fino al traguardo. Abbiamo, invece, un po’ di cose da rivedere per quanto riguarda Pierre. Come scuderia, analizzeremo con attenzione le prestazioni, di questo weekend, prima di recarci ad Abu Dhabi per l’ultima gara della stagione.