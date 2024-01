Nel 2023 l’Aston Martin ha fatto uno step molto importante verso le zone alte della classifica, salvo poi regredire un po’ dall’estate in poi per via di aggiornamenti non proprio eccellenti. Nella prossima stagione però la base di partenza sarà ottima, con più esperienza ad alta quota, ma si deve migliorare sotto tutti i punti di vista per fare quell’ulteriore passo in avanti necessario per essere definito come top team, e le sole prestazioni di un grande Alonso non possono bastare. Bisognerà quindi lavorare su ogni aspetto, concentrandosi specialmente sulle operazioni ai box, una volta che la vettura sarà davvero in grado di dare qualche grattacapo alla Red Bull.

“Già in passato la squadra ha eseguito molto bene i weekend di gara in pista – ha dichiarato Tom McCullogh, capo delle performance dell’Aston Martin. Eravamo famosi per le nostre operazioni positive, adesso siamo al top e cerchiamo di costruire una vettura in grado di lottare nelle prime posizioni. I problemi tecnici esistono, a volte succedono queste cose, ma noi vogliamo essere là davanti, e per riuscirci devi essere perfetto in ogni fine settimana. La Red Bull è l’esempio perfetto dal punto di vista dell’affidabilità ma non solo, anche in quello operativo non sono mai mancati. Questo è lo standard che dobbiamo raggiungere, ci sono tante aree nelle quali ci si deve concentrare, sono piccoli margini che però ti rendono migliore. Se diamo ai nostri piloti delle buone macchine, loro ci daranno i risultati, è questo il punto focale dei nostri obiettivi”.