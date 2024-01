La nuova vita di Nyck de Vries dopo il fallimento in Formula 1

Il 2024 sarà l’anno della rinascita per Nyck de Vries. Il pilota olandese appena dodici mesi si apprestava a cominciare la sua prima stagione da titolare in Formula 1, ma il sogno è svanito dopo pochissime gare, silurato dall’AlphaTauri, e quindi dalla Red Bull, in piena estate. Per il campione Formula E 2020/2021 un ritorno proprio nella categoria completamente elettrica con la Mahindra, ma anche un ruolo da titolare nel team Toyota nel WEC. Intervistato da De Telegraaf, l’ex Mercedes racconta il suo stato d’animo nei giorni difficili passati nel paddock più prestigioso del mondo, ma anche quello più severo.

“Ho ricevuto tanti messaggi di vicinanza dopo l’accaduto, penso fossero circa 4.000 – ha ammesso l’olandese. Questo mi ha fatto bene, ma ovviamente mi ha fatto male chiudere così. Non era una sorpresa, il dolore è grande ma fa parte della vita. Ho cercato di prendere in più possibile le distanze da tutto, ma non posso dire che non me l’aspettassi, non sono mica un ingenuo. Non entro nel merito della questione, se fosse giusto o meno, in realtà per me è del tutto irrilevante. Non provo alcun rancore nei confronti di Marko, Ricciardo o Lawson, siamo parte di un business e sono molto grato per l’opportunità avuta”.

“Aspettative troppo alte? Non la vedo così: sono un perfezionista, quindi ci sono sempre delle situazioni nelle quali penso che avrei potuto fare di meglio, e credo che alla fine non ero nel posto giusto al momento giusto. La Formula 1 è un qualcosa che ho sognato per tanto tempo, ed è svanita troppo presto. La delusione è enorme, ma fa parte sia della vita che dello sport. Cresci sognando di arrivarci, ma ho capito che c’è anche di più, come Formula E e WEC, quindi non vedo l’ora di iniziare, perché le corse automobilistiche vanno anche oltre il Circus, anche se capisco che il grande pubblico possa vederla diversamente”.