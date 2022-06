Formula 1 | Alpine, grandi aspettative per il prossimo GP a Silverstone

Grandi aspettative in casa Alpine per il prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Dopo il piazzamento in zona punti ottenuto a Montreal, Esteban Ocon nutre grandi speranze per il week-end di gara in programma a partire da venerdì sul tracciato di Silverstone, visto che diversi aggiornamenti tecnici sulla A522, vettura fin qui veloce ma dall’affidabilità troppo “ballerina”, dovrebbero aiutare i piloti a compiere un’importante step in avanti sul fronte delle performance.

“Abbiamo in programma un bel po’ di aggiornamenti che dovrebbero offrirci la possibilità di compiere un passo in avanti in termini di performance”, ha affermato il francese. “Quindi si, in generale direi che nutriamo grandi speranze per il prossimo fine settimana in calendario. Ci sarà molto lavoro da fare nel corso delle libere e speriamo di condurre un week-end lineare, scienza intoppi di nessuna natura”.

