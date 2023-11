Formula 1 | Alpine a Las Vegas per confermare il buon trend delle ultime gare

L’Alpine ha passato gran parte del suo campionato in sesta posizione nella classifica costruttori. La squadra francese è troppo lontana sia dai rivali più in alto che in quelli più in basso, e sta passando gli ultimi mesi per migliorare le sue prestazioni in vista anche di un 2024 che si attende certamente migliore, anche perché gli obiettivi per questa stagione. Gasly e Ocon stanno portando punti più o meno regolarmente, e a Las Vegas vogliono certamente fare una bella figura per la prima in assoluto sulla Strip, senza considerare ovviamente i due appuntamenti di inizio anni ’80.

“Parliamo di Las Vegas da tantissimo tempo – ha detto Ocon. Finalmente arriva questo appuntamento: siamo in una città iconico, credo vada visitata almeno una volta nella vita, e fare una gara di Formula 1 qui non sembra reale. Sarà un weekend impegnativo per tutti, ma il nostro obiettivo è quello di ottenere un buon risultato. Nessuno ha mai guidato su questa pista, quindi sarà una sorpresa appena inizieranno le prove libere. Sembra interessante, con un tornante in curva 1 e velocità medie elevate per via dei lunghi rettilinei. Spingeremo al massimo, speriamo di avere un weekend divertente”.

“Andiamo tutti verso l’ignoto con questo Gran Premio, sede completamente nuova e un circuito unico – ha dichiarato Gasly. Sarà una sfida ma siamo tutti nella stessa posizione: non sappiamo come sarà la pista finché non inizieranno le prove libere 1 di giovedì sera. Ho passato un po’ di tempo al simulatore per imparare il layout, devo dire che è unico nel suo genere. Ci sono curve lunghe a media velocità, zone di brusche frenate, svolte veloci e poi il lunghissimo rettilineo sulla Strip. Penso che di notte, con tutte quelle luci, sarà davvero spettacolare. Faremo del nostro meglio per adattarci il più velocemente possibile al nuovo tracciato e alle condizioni potenzialmente difficili che troveremo”.