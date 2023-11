F1 | Pirelli: pneumatici più piccoli e leggeri dal 2026

Pirelli – In vista del nuovo regolamento tecnico a partire dal 2026 che prevede tra i vari punti la riduzione delle dimensioni e del peso delle monoposto, Pirelli, unico fornitore di pneumatici per la F1 fino al 2027, sta progettando una struttura di pneumatici più ridotta. Il Direttore Motorsport, Mario Isola, ha dichiarato ad alcuni media tra i quali Motorsport.com: “Nel 2026 avremo una macchina completamente nuova e probabilmente una nuova misura di pneumatici. Non è ancora definito, ma l’obiettivo non è un segreto: è quello di progettare auto più leggere, più agili e gli pneumatici fanno parte del peso della vettura. Quindi è probabile che dovremo fornire pneumatici più piccoli. Fa parte del nostro accordo con la Formula 1 seguire la richiesta delle parti interessate di progettare uno pneumatico che sia sempre in linea con l’obiettivo definito da tutti”.

Le dimensioni sono una delle poche strade rimaste a disposizione di Pirelli per ridurre il peso degli pneumatici, con il marchio italiano che già utilizza la tecnologia di riduzione del peso nella sua attuale costruzione di gomme per la Formula 1.

“Stiamo già utilizzando materiali ad alta tecnologia che sono molto leggeri -ha aggiunto Isola- quindi, la nostra ricerca e sviluppo su nuovi materiali (abbiamo un reparto dedicato ai materiali e alle mescole rinforzate) cerca sempre di migliorare la resistenza, mantenendo il peso il più basso possibile”.