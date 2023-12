Formula 1 | AlphaTauri: il duro lavoro dell’ingegnere Pierre Hamelin

La stagione dell’AlphaTauri è stata tutto sommato abbastanza negativa, ma nelle ultime gare il team di proprietà della Red Bull ha avuto una risalita importante, piazzandosi all’ottavo posto nel mondiale costruttori e lottando con la Williams fino all’ultimo metro di Abu Dhabi per una posizione ancora migliore. Il 2023 è stato molto impegnativo anche sotto l’aspetto dei piloti: infatti al fianco di Tsunoda, inamovibile al momento, si sono avvicendati de Vries, Ricciardo e Lawson, e non è stato certamente facile doversi adattare alle esigenze di ognuno di loro in così poco tempo e senza avere i test a disposizione. Uno su tutti, certamente, è l’ingegnere di pista Pierre Hamelin, per il quale l’ex Renault e McLaren ha speso parole al miele.

“Per quanto io creda in me stesso, non posso sottovalutare il mio ingegnere – ha detto il pilota australiano. Ha lavorato con tre piloti quest’anno e cerca di mettere a punto la vettura per ognuno di noi. Si sofferma su ciò che ci piace e cosa invece non vogliamo, non è facile nemmeno per lui, quindi sono contento di potermi preparare completamente per una nuova stagione insieme a lui, credo che il 2024 sarà emozionante per noi. Sono soddisfatto del passo gara avuto quest’anno: più giravo e più prendevo ritmo, capendo la macchina, e questo spiega un po’ le mie buone sensazioni di questa stagione. La squadra ha cambiato le cose in positivo dopo una prima parte di stagione negativa, ma io non ero ancora nei ranghi e non posso giudicare, ma gli aggiornamenti hanno aiutato tantissimo e mi piace pensare che sia io che Yuki ci siamo spinti a vicenda”.