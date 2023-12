F1 | Horner: “Red Bull non dipende solo da Newey”

Adrian Newey ha certamente fatto le fortune della Red Bull, sin dai suoi primi successi del 2009, passando per i mondiali di Vettel e Verstappen. Ultimamente però il visionario britannico sta seguendo anche altri progetti nella famiglia delle bevande energetiche, come per esempio Alinghi nella vela. Christian Horner, team principal della Red Bull ha parlato ad Autosport dell’impatto che ancora ha lo storico progettista nei successi attuali della squadra di Milton Keynes, lodando il lavoro anche di altri elementi chiave all’interno della grande famiglia anglo/austriaca.

“Adrian è una parte importante della squadra – tiene a sottolineare Horner. Chiaramente è un uomo chiave per quanto riguarda le prestazioni che abbiamo raggiunto, ma il suo ruolo si è evoluto nel corso degli anni e il team tecnico sotto di lui, guidato da Pierre Wache sta facendo davvero un ottimo lavoro, e non dipende da Adrian. Lui ha la capacità di lavorare su più progetti anche quando non è direttamente coinvolto, e penso che questo modo di fare sia dell’evoluzione di qualsiasi altra squadra”.