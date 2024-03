Formula 1 | Alonso: “Difficile vincere con la AMR24, ma la pole è un obiettivo possibile” [VIDEO]

Formula 1 Alonso Aston Martin – Intervistato da Mara Sangiorgio e dai media internazionali nel giovedì di Melbourne, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia, Fernando Alonso ha tracciato un bilancio della situazione tecnica della AMR24, precisando come la vettura inglese si sia rivelata molto veloce il sabato e ancora troppo “acerba” alla domenica, specialmente sul passo gara.

Una doppia condizione che sulla carta può garantire allo spagnolo la lotta per la pole position, come è già avvenuto a Sakhir e Jeddah, ma una situazione di svantaggio alla domenica nel confronto con Red Bull e McLaren (il livello con Mercedes è più o meno similare). Un “neo” su cui la squadra sta lavorando in vista dello sviluppo che verrà attuato nei prossimi mesi.