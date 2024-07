Formula 1 | Alonso: “Aston Martin attrae i grandi tecnici”

I risultati di questa stagione non stanno certo sorridendo all’Aston Martin, ben lontana dalle prestazioni dello scorso anno, quando Alonso è stato addirittura il primo contendente alle vittorie di Max Verstappen nella prima parte della stagione, nella quale il campione spagnolo è riuscito a salire sette volte sul podio, alle quali aggiungiamo quello di Zandvoort a mondiale inoltrato. Quest’anno invece le cose sono andate decisamente peggio: la AMR24 ha conquistato, tra l’ex Ferrari e Stroll, soltanto 68 punti, ben 153 in meno della Mercedes, quarta nella classifica costruttori. Fernando però è contento della strada intrapresa dal team, sempre più in espansione sul lato tecnico e organizzativo.

NB: dichiarazioni rilasciate prima dell’annuncio di Enrico Cardile.

“Il progetto dell’Aston Martin è davvero entusiasmante – ha detto Alonso. Siamo ben consapevoli dei nostri risultati negativi negli ultimi weekend: dobbiamo migliorare ed essere sempre in top dieci, così da andare a punti, per poi andare a podio e lottare per la vittoria come l’anno scorso. Non siamo ancora in quella posizione, quindi è difficile esprimere quanto siano motivati i membri della squadra, ma è così davvero. Siamo molto attraenti per i talenti, lo abbiamo visto con Andy Cowell ed altri grandi nomi legati alla squadra”.

“Abbiamo delle nuove strutture, ogni volta che vado al simulatore sono sempre più grandi, e poi a fine anno arriverà la nuova galleria del vento, e questo attrae molte persone del paddock, compresi i grandi ingegneri. Speriamo che la squadra sia sempre in forma, noi dobbiamo solo dare risultati in pista la domenica, ed è la cosa più difficile”.