F1 | Steiner: “Hamilton ringiovanirà in Ferrari, ma non deve dimostrare niente a nessuno”

Il mondiale 2024 ha vissuto il suo giro di boa a Silverstone. In Gran Bretagna, Lewis Hamilton è tornato al successo dopo due anni e mezzo di digiuno, regalandosi forse l’ultima perla con la Mercedes prima di abbandonare il team della Stella, con il quale ha di fatto sempre corso in Formula 1, anche ai tempi della McLaren, per passare in Ferrari. Tre sono gli anni di contratto del sette volte campione del mondo con la Scuderia, e l’obiettivo è uno solo, per entrambi, ovvero tornare alla conquista del titolo. Funzionerà questo binomio? Ha dato la sua opinione Guenther Steiner, ex team principal della Haas.

“Sono convinto che abbia ancora quella fame – ha detto Steiner. L’anno prossimo andrà in Ferrari e questo lo ringiovanirà. Lewis è al di sopra delle pressioni, ha ottenuto così tanto successo nella sua vita, tanto da essere diventato un’icona della Formula 1. Ha preso questa decisione, è un sette volte campione del mondo e non ha proprio niente da dimostrare, non sarà quindi lui a deludere la Ferrari, è questa la mia opinione. Nel senso, sapete cosa voglia dire guidare per quella Scuderia: hanno provato a vincere il campionato del mondo per tanti anni, non ricordo nemmeno quando è stata l’ultima volta che ci sono riusciti.”

“Sarà una sfida sicuramente, e sappiamo anche il rapporto con Fred Vasseur, lui è uno dei motivi per i quali va lì. Quando era più giovane, nelle categorie inferiori correva sempre per la sua squadra, quindi sono ottimi amici e questo aiuterà. Proveranno a vincere insieme, penso sia una buona idea. Non so se funzionerà, è un compito molto difficile vincere un mondiale e la Ferrari è sempre quasi lì, ma non ci arriva mai davvero. Credo che arriverà presto il loro momento: Lewis ha firmato per diversi anni così da avere abbastanza tempo per riuscirci”.