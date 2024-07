F1 | Wolff lancia la candidatura di Mick Schumacher per il sedile della Alpine

F1 Wolff Schumacher – Intercettato dalle colonne di Sky De, Toto Wolff ha rilanciato la candidatura di Mick Schumacher per un sedile in Alpine nel 2025, evidenziando come in Francia siano estremamente soddisfatti dell’operato del tedesco, sia per quanto riguarda l’attività in F1 come terzo pilota e “development driver” e sia per l’esperienza che sta maturando nel Fia World Endurance Championship.

Secondo il Manager della Mercedes, le potenzialità del figlio d’arte non sono mai state in discussione e la soddisfazione della compagine francese conferma la qualità del suo background. Ingredienti importanti che meriterebbero una nuova opportunità da pilota ufficiale sullo schieramento di partenza.

Wolff e il contributo di Schumacher in Alpine

“Mick sta offrendo una grande prova in Alpine e fino ad oggi, dai messaggi che mi sono arrivati, la squadra è molto soddisfatta del suo operato. E’ bello sentirselo dire, ma personalmente non avevo alcun dubbio sulle potenzialità di Mick. E’ qualcosa che mi aspettavo dopo averlo visto in azione con il nostro team”.