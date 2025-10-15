F1 | Aston Martin replica alle parole di Alonso sul possibile ritiro

Il futuro di Fernando Alonso resta uno dei temi discussi nel paddock di Formula 1. Il pilota spagnolo, oggi 44enne, ha lasciato intendere che potrebbe considerare il ritiro se la Aston Martin riuscisse a presentarsi competitiva nella prossima stagione. Il 2026 segnerà per Alonso l’inizio della sua 23ª stagione nel mondiale, un traguardo che nessun altro pilota ha raggiunto. Negli ultimi dieci anni, però, il due volte campione del mondo ha raramente avuto a disposizione monoposto capaci di lottare costantemente ai vertici. L’unica eccezione recente è stata il 2023, quando conquistò otto podi, prima che la squadra di Silverstone perdesse terreno.

Alonso: “Se saremo competitivi, potrebbe essere il momento giusto per fermarmi”

Su una domanda posta da Motorionline a Barcellona in vista delle nuove regole tecniche del 2026, Fernando ha spiegato come il suo futuro in Formula 1 dipenderà anche dalle prestazioni del team: “Se le cose andranno bene, credo sarebbe un buon momento per smettere. Ho inseguito una vettura competitiva per molti anni. Se finalmente ci riuscissi, sarebbe un modo naturale per concludere la mia carriera. Diciamo che, se saremo forti, ci sono più possibilità che mi fermi; se non lo saremo, sarà difficile lasciare senza riprovarci”.

Cowell: “Tutti vogliono chiudere la carriera nel miglior modo possibile”

Il team principal Andy Cowell ha commentato le parole del suo pilota, riconoscendo la logica dietro alle sue riflessioni: “Credo che sia legato al desiderio che tutti abbiamo: terminare in bellezza. Fernando vorrebbe chiudere la carriera vincendo gare e ottenendo buoni risultati. È un elemento chiave della squadra, e la sua presenza insieme a Lance Stroll ci aiuta a definire le priorità per la monoposto 2026, dal lavoro al simulatore alla configurazione in pista. L’ultima gara di Fernando, sul gradino più alto del podio: è ciò che tutti sogniamo”.

5/5 - (1 vote)