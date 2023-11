Formula 1 | Alfa Romeo, livrea inedita per il GP di Las Vegas [FOTO]

Formula 1 GP Las Vegas – Alfa Romeo, come Red Bull, Ferrari, McLaren, AlphaTauri e Williams, ha scelto di adottare una livrea inedita per il prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il team del Biscione, per l’occasione, ha varato una grafica full-black con inserti dorati e rossi che raffigurano non solo il Quadrifoglio, ma anche i simboli più rappresentativi di Las Vegas (dadi, carte e fiches). Un cambio netto che mira a valorizzare uno dei fine settimana più glamour e iconici dell’intero campionato.

Presenting the C43’s special look. 🤩✨ Inspired by the Entertainment Capital of the World, this special livery is a nod to one of Las Vegas’s most famous activities, with special touches on its standout red, black and gold playing cards. ♥️ Read more below. ⬇️#LasVegasGP #F1 — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) November 16, 2023

La livrea è stata presentata ieri sera in un evento dedicato e verrà utilizzata già a partire dalle libere di domani. I motori, ricordiamo, si accenderanno domani alle 5.30 con la prima sessione di libere, la quale sarà seguita dalla seconda ora di lavoro alle 9.00. Sabato mattina FP3 (5.30) e qualifica (9.00), i cui tempi stabiliranno l’ordine di partenza della gara in programma domenica alle 7.00. Tutto sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.