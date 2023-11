Formula 1 | AlphaTauri cambia stile per i GP di Las Vegas e Abu Dhabi [FOTO]

Formula 1 AlphaTauri – Nuova livrea per la Scuderia AlphaTauri per i prossimi GP di Las Vegas e Abu Dhabi, penultimo e ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Ispirata all’ultima collezione AlphaTauri x Brendan Monroe Las Vegas Capsule, la scuderia faentina ha scelto di cambiare totalmente “pelle” per il finale di questo campionato, varando una grafica che si basa sul nero e il bianco, ben presenti soprattutto nella zona del cofano motore.

Poche le variazioni invece sull’anteriore. Un cambiamento netto che di fatto anticipa la rivoluzione attesa per il 2024, non solo in termini di management (la direzione della squadra sarà presa da Laurent Mekies, attualmente in gardening dopo l’esperienza in Ferrari), ma anche come branding, visto che quasi sicuramente non sarà più AlphaTauri il main sponsor della compagine faentina.

who’s ready to see this livery on track at the #LasVegasGP? 🔥#AlphaTauri pic.twitter.com/dXJfQK8zSo — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 16, 2023

I motori in pista, ricordiamo, si accenderanno domani alle 5.30 con la prima sessione di libere, la quale sarà seguita dalla seconda ora di lavoro alle 9.00. Sabato mattina FP3 (5.30) e qualifica (9.00), i cui tempi stabiliranno l’ordine di partenza della gara in programma domenica alle 7.00. Tutto sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.