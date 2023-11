F1 | Mercedes, Wolff: l’obiettivo è l’ottavo titolo di Hamilton

L’epilogo della stagione 2021 è una ferita ancora aperta nei ricordi di Toto Wolff. Il team principal della Mercedes ritiene infatti che Lewis Hamilton avrebbe dovuto già avere in bacheca l’ottavo titolo di campione del mondo, corona iridata andata invece a Max Verstappen nell’infuocato finale di Abu Dhabi. L’obiettivo del manager austriaco resta quello di riportare davanti a tutti il proprio alfiere. Proprio nel 2021 la Mercedes ha conquistato quello che ad oggi è il suo ultimo titolo conquistando l’ottavo campionato marche consecutivo.

Da allora la scuderia della Stella, che l’aveva fatta da padrona all’inizio dell’era turbo ibrida, mostrando una netta supremazia in pista rispetto al resto della concorrenza, ha iniziato in affanno il nuovo ciclo tecnico delle monoposto ad effetto suolo come dimostrano le difficoltà riscontrate nell’ultimo biennio.

“Viviamo in una ruota per criceti dove il tempo passa così velocemente che non sembra siano passati due anni – ha dichiarato Wolff, intervistato dall’agenzia PA – Possiamo notare quanto velocemente cambi l’ordine gerarchico. Abbiamo vinto otto campionati costruttori di fila e sono passati due anni dall’ultima volta che la Red Bull ha portato a casa il titolo. Ma dobbiamo guardare avanti, imparare dal passato, ora la spinta è quella che Lewis torni a vincere velocemente. Ho rabbia, voglio cercare di fargli vincere l’ottavo titolo perché avrebbe dovuto già averlo”.

Wolff ha poi aggiunto: “Come team principal è importante essere onesti e aperti con entrambi i piloti. Ma c’è una grande parte di noi che vorrà sempre far parte di quella storia per annullare e superare il 2021. Viviamo di contratto in contratto ed è importante fare ciò che riteniamo giusto, al momento ritengo che possa andare avanti più a lungo. A gennaio compirà 39 anni e Fernando Alonso (42 anni) sta andando forte. Finché ti prendi cura di te stesso, fai la migliore preparazione, fisica e mentale, e sviluppi aree diverse come se avessi ancora 25 anni puoi farcela”.

Il team principal della Mercedes, completando il proprio pensiero su Hamilton, ha detto: “Dobbiamo solo dargli una macchina che sia abbastanza veloce. Come pilota non ho dubbi su di lui. Nelle ultime gare abbiamo viste le sue prestazioni, velocità e abilità di gara ci sono tutte. Ma se non ha la macchina non può vincere”.

5/5 - (1 vote)