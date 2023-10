F1 | AlphaTauri, Ricciardo fiducioso dopo le performance nella Sprint Race

Daniel Ricciardo sta lentamente ritrovando il feeling con la vettura: l’australiano ha ammesso di essere un po’ arrugginito, ma sta lentamente ricostruendo la fiducia con la AT04, e lo dimostrano i tempi in pista. Nella qualifica del venerdì Daniel è riuscito ad entrare in Q2, ottenendo però la quindicesima posizione; nella Shootout l’australiano si migliora, classificandosi undicesimo e, grazie alla penalità di Russell, scatta dalla decima casella. Alla bandiera a scacchi, però, è solo dodicesimo, ma questi 100km saranno fondamentali per preparare al meglio la sua prima gara sin dal weekend in Olanda.

“Sono soddisfatto del mio giro in SQ2. Nella posizione in cui ci troviamo, la Q3 è un grande risultato per noi e ci arriviamo sempre vicinissimi, è un gran peccato. Sono contento però dei passi avanti che abbiamo fatto tra la SQ1 e la SQ2, nonostante l’impossibilità di fare modifiche alla vettura rispetto a ieri. Abbiamo giocato su alcuni aspetti che mi hanno permesso di spingere con più sicurezza – ha spiegato Daniel – è stato bello poter correre, sono felice di essere tornato a gareggiare, è una bella sensazione. Ci sono state delle cose che mi hanno soddisfatto più di altre e so che posso migliorare in vista di domani. Tenendo conto di temperature, tipo di gomme, scarsa aderenza e il mix di asfalto vecchio e nuovo in diverse curve, il comportamento della vettura ne ha risentito. Però è stato incoraggiante avere un certo passo sul finale, vedremo come andrà domani”.

Weekend sfortunato, invece, per Yuki Tsunoda, che nella Shootout resta escluso in Q1. Già in qualifica il giapponese aveva ampiamente dimostrato la propria frustrazione – Yuki è rimasto fuori dal Q3 per diciotto millesimi – mentre nella Sprint può solo lottare con le Haas e le Alfa Romeo, tagliando il traguardo in quattordicesima posizione.

“Nella SQ1 non ho potuto fare un secondo giro veloce, perché hanno sventolato la bandiera a scacchi poco prima che tagliassi il traguardo. È frustrante, abbiamo perso l’opportunità di passare alla SQ2. La nostra vettura si è ben comportata e avevamo il potenziale, peccato. Il passo gara nella Sprint di oggi è stato buono, ho fatto dei sorpassi e mi sono divertito. La cosa più importante è che abbiamo imparato molto sul passo nei long run e abbiamo adesso tante informazioni che ci saranno utili per prepararci in vista di domani, stasera lavoreremo per mettere a punto il nostro pacchetto. In gara partiamo per puntare alla Top Ten e, se continuiamo con questo passo anche domani, i punti saranno alla nostra portata”.