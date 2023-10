Formula 1 | AlphaTauri, nessun clone della Red Bull in pista nel 2024

Formula 1 AlphaTauri – Nonostante la forte sinergia con la Red Bull, ritornata ad un livello simile al 2007 e al 2008, la Scuderia AlphaTauri non presenterà in pista una vettura clone della RB19 attualmente in mano a Max Verstappen e Sergio Perez. Come confermato dal direttore tecnico della scuderia, Jody Egginton, la compagine faentina sfrutterà diverse componenti fabbricate a Milton Keynes, ma terrà una propria “indipendenza” per quello che riguarda lo sviluppo del telaio e dell’aerodinamica, venendo così incontro alle esigenze dell’attuale regolamento tecnico, sportivo e finanziario. L’obiettivo, infatti, sarà quello di “mixare” le conoscenze di Red Bull con l’esperienza acquisita nelle ultime stagioni, così da garantire a Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda – piloti già confermati per il 2024 – una vettura in grado di battagliare stabilmente per le prime dieci posizioni dello schieramento.

“Dal 2019, da quando abbiamo cominciato la sinergia con la Red Bull, abbiamo selezionato alcune componenti che potevamo ereditare dalla loro precedente vettura”, ha affermato Egginton. “La stessa cosa avverrà l’anno prossimo con diversi pezzi che monteremo in vettura grazie alla collaborazione con la Red Bull Technology, la quale ci ha detto di massimizzare le nostre richieste, ovviamente in base a quelli che sono i parametri imposti dal regolamento tecnico, sportivo e finanziario. Ad ogni modo quando si iniziano ad acquistare pezzi da team ‘fornitori’ bisogna tenere d’occhio il budget. Non abbiamo la monoposto più competitiva della griglia, ma il nostro concetto aerodinamico non è molto diverso da quello di tante altre vetture presenti nello schieramento di partenza. Sappiamo in che direzione vogliamo andare per il futuro e su questo abbiamo le idee abbastanza chiare, mentre il telaio sarà sostanzialmente diverso. Lavoriamo quotidianamente per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.