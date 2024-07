Ferrari | Vasseur soddisfatto: “Passo avanti sulla guidabilità, ora serve prestazione”

La Ferrari ha offerto il massimo possibile in Ungheria, con il quarto posto di Leclerc e il sesto di Sainz. Il monegasco è convinto che il ritmo ci fosse anche per un possibile podio, conquistato da Hamilton, ma tralasciando questo, la SF-24 si è comportata sicuramente meglio rispetto alle ultime uscite, e lo ha fatto con l’ultimo pacchetto di aggiornamenti portato a Barcellona, al quale è stato integrato un fondo evoluto per cercare di limitare il porpoising, fenomeno che all’Hungaroring si vede comunque difficilmente. Lo spagnolo invece ha cannato la partenza, e questo ha di fatto condizionato tutta la sua gara.

“Prima di tutto, congratulazioni a McLaren per il suo ottimo fine settimana in un Gran Premio che è stato un ottimo spot per la Formula 1 – ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari. Dal canto nostro abbiamo avuto una bella battaglia con Mercedes e Red Bull portando a casa il massimo dal nostro pacchetto nel weekend. C’è stato un buon passo avanti in termini di guidabilità della vettura, e ora dobbiamo fare uno step a livello di prestazione per colmare il gap di due-tre decimi che ci separa da McLaren”.

“Charles è partito bene risalendo posizioni nella fase iniziale. Ha avuto un ritmo molto forte nella parte centrale con la gomma hard mentre ha faticato un po’ di più alla fine con la media. Nella seconda parte di gara abbiamo provato a superare Max (Verstappen) ma anche Lewis (Hamilton) si è fermato ai box nello stesso momento e così siamo rimasti bloccati dietro di lui. Carlos non è partito nel migliore dei modi e poi ha disputato una gara piuttosto solitaria portando a casa il miglior risultato date le circostanze. Se guardiamo ai punti conquistati, oggi siamo stati secondi dietro al McLaren. Naturalmente non possiamo accontentarci di questo, ma penso che ci siamo rimessi sulla strada giusta.