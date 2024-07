Ferrari | Leclerc fa il massimo in Ungheria: “C’era anche il passo per andare sul podio”

Ha ottenuto il massimo Charles Leclerc, quarto in Ungheria dopo una bella gara e nella quale è partito benissimo, guadagnando diverse posizioni e mettendosi nella condizione di approfittare del contatto avvenuto alla fine tra Hamilton e Verstappen. Il pilota della Ferrari ha avuto un gran bel ritmo con le gomme hard nello stint centrale di questa domenica magiara, poi però purtroppo è stato costretto innanzitutto a rientrare precocemente ai box per coprire la strategia di Lewis e fare undercut sull’olandese, e poi perché non aveva più a disposizione le gomme più dure, quindi ha dovuto gestire le medie, usate, fino alla fine, riuscendoci comunque in maniera egregia. Intervistato dopo la gara, Charles crede che ci voglia ancora del tempo prima di vedere dei miglioramenti significativi sulla SF-24.

“Si poteva andare sul podio, il passo c’era – ha detto Leclerc in mixed zone. Qui sorpassare è sempre molto difficile, però appena sono sceso dalla macchina ho avuto la sensazione che se fossimo rimasti fuori con Max nel secondo stint, magari potevamo avere una chance dopo. E’ andata così, lo abbiamo passato ma non potevamo fare di più. Gara gestita bene, difficile alla fine con la gomma media usata ma ci siamo comportati bene”.

“Questa gara svolta come Olanda 2023? Credo che sia stato fatto lo stesso lavoro di sempre ma siamo arrivati con dei risultati ben precisi, mentre lo scorso anno non avevamo molte soluzioni per mettere a posto la macchina subito. E’ una situazione diversa, ci vorrà tempo per risalire, non credo ci siano adesso delle cose che possano aiutarci con i problemi che abbiamo. Mi dispiace, ma c’è bisogno ancora di tempo prima di vedere dei miglioramenti”.