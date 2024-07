Ferrari | Sainz brucia la sua gara in partenza: “Errore che ho pagato a caro prezzo”

La gara di Sainz si è di fatto conclusa in partenza. Il pilota della Ferrari, scattato dalla quarta posizione ha chiuso la sua domenica in sesta, ma il via è stato compromesso da un problema con la frizione, non si è ben capito se scaturito da un suo errore oppure da un settaggio sbagliato. Fatto sta che si è trovato settimo dopo la prima curva, sverniciato anche da Leclerc, e nei primi tre giri ha dovuto lottare con Alonso per riprendersi quantomeno la sesta piazza, che poi è rimasta fino alla fine. Con molta sincerità, lo spagnolo sa di aver compromesso il risultato finale per quell’errore.

“La partenza qua è fondamentale – ha detto Sainz nel ring delle interviste. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa: non so esattamente cosa sia successo, se il tutto è avvenuto per colpa mia, tenendo la frizione troppo premuta, oppure avevamo avevamo impostato un target troppo aggressivo. Bisogna capire e analizzare con gli ingegneri, perché la partenza è troppo importante in Ungheria e oggi ci è costato tutto. La mia è stata una gara difficile, la situazione al via ha compromesso i miei primi due stint perché ho dovuto sorpassare le altre vetture per risalire al sesto posto, e da lì in poi è stata una gara piuttosto solitaria”.

“Nell’ultimo stint ho potuto spingere un po’ di più dopo essere rimasto in pista più a lungo con la gomma hard, ma nel complesso, come abbiamo visto ieri, questo fine settimana ci è mancato un po’ di passo rispetto alle vetture davanti. Quella del Belgio è una pista completamente diversa e dobbiamo pensare a lavorare bene sulla macchina per cercare di finire la prima metà della stagione con un buon risultato di squadra”.