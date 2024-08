Ferrari | Vasseur soddisfatto del podio in Olanda: “Dobbiamo apprezzare questo risultato”

Una Ferrari sorprendentemente competitiva è stata protagonista nella domenica del Gran Premio d’Olanda, lasciando alle spalle le difficoltà che avevano caratterizzato il weekend fino alle qualifiche di sabato. Su un tracciato tradizionalmente ostico per la Scuderia di Maranello, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno offerto due prestazioni di altissimo livello. Il monegasco ha conquistato un prezioso terzo posto, riuscendo a difendersi alla grande dal ritorno della McLaren di Oscar Piastri per tutto il secondo stint di gara, riuscendo a tenere a bada una vettura che, fino a quel momento, aveva sicuramente qualcosa in più in termini di velocità pura. La sua prestazione è stata una vera e propria dimostrazione di talento e determinazione, portando a casa un podio che fino al giorno prima sembrava un miraggio.

Non meno brillante è stata la gara di Sainz, che ha chiuso al quinto posto dopo essere partito dalla decima posizione. Lo spagnolo, che aveva vissuto un weekend difficile con grandi difficoltà in qualifica, ha saputo ribaltare la situazione con una rimonta di livello. Grazie a un passo gara competitivo e a una gestione impeccabile delle gomme, Sainz è risalito in classifica. La prestazione della Ferrari a Zandvoort, su un circuito notoriamente complicato per la scuderia italiana, rappresenta un segnale importante in vista delle prossime gare. Leclerc e Sainz hanno mostrato che, nonostante le difficoltà tecniche, la SF-24 può essere competitiva anche su tracciati meno favorevoli. Ora, con Monza all’orizzonte, c’è grande attesa per vedere se la vettura riuscirà a migliorare grazie agli aggiornamenti.

“Non eravamo molto ottimisti arrivando a Zandvoort, e invece oggi le cose sono andate molto bene per entrambi i lati del box – ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari. Abbiamo avuto buone partenze, buone strategie e buoni pit stop con entrambi i piloti che hanno gestito alla grande le gomme. Charles è riuscito a tenersi dietro Piastri e ha meritato il terzo posto. Dobbiamo guardare gli aspetti positivi e apprezzare questo risultato anche se non va scordato che Norris oggi ci è arrivato di molto davanti e dobbiamo lavorare per portare a casa delle vittorie, non per finire tra i primi tre”.

“Guardando alla gara, già venerdì sentivamo di andare meglio con le gomme usate che non quando gli pneumatici erano a inizio vita e la gara lo ha confermato. Nel complesso quindi direi che è stato un buon fine settimana e che dobbiamo continuare a lavorare così. Ci sono ancora nove gare da disputare, alcune saranno più adatte a noi rispetto ad altre e dobbiamo vedere cosa possiamo estrarre a livello di potenziale con il nuovo pacchetto che arriverà presto. Il risultato di oggi è sicuramente una iniezione di fiducia per tutta la squadra. Stasera ci godremo questo podio e da domani ci concentreremo su Monza”.