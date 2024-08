F1 | Red Bull, Perez: “Non avevamo il passo per tenere la posizione”

Zandvoort – Sergio Perez taglia il traguardo in sesta posizione – il suo più alto piazzamento sin dal weekend di Miami, dove finì quarto – conquistando punti importanti per la Red Bull, ormai sempre più sottoscacco della McLaren per il mondiale costruttori. Alla partenza Checo perde la posizione su Charles Leclerc, che da lui andrà a prendersi il podio; il messicano si ritrova più tardi a lottare con Carlos Sainz, che compie un incredibile sorpasso e terminerà la gara davanti alla Red Bull. In Olanda Checo si riavvicina al podio, ma non è ancora abbastanza: Norris e Piastri sono pronti a prendersi tutto e tra i due team ci sono solo trenta punti di differenza e le performance di Perez saranno determinanti per tenere il mondiale costruttori a Milton Keynes.

Perez: “Dovremo lavorare e capire perché ci manca velocità”

“Ho fatto una buona partenza, ma poi mi hanno chiuso un curva uno e ho perso la posizione su Charles. All’inizio le cose sembravano andar bene, ma non avevamo il passo per tenere la posizione, e gli avversari ci stavano sul collo. Abbiamo faticato col grip con gomma hard e col bilanciamento per tutta la gara. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma è stata una buona gara riguardo la comprensione dei problemi della vettura, e possiamo ripartire e continuare a sviluppare da qui. Credo anche che questo sia uno scenario davvero estremo, con il vento il curva, e abbiamo faticato più di altri: Monza è una pista diversa e speriamo che le cose andranno meglio. Manteniamo la testa bassa, concentriamoci sui problemi, dovremo lavorare e capire perché ci manca velocità, specialmente in gara, ma speriamo che tutto sia risolto per Monza”.