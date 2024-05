F1 | Ferrari si allontana da Newey, Vasseur: “Soddisfatto della situazione attuale”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha dichiarato che non rilascerà commenti sulle indiscrezioni che collegano Adrian Newey a Maranello. Da quando ha deciso di lasciare la Red Bull, il brillante tecnico è stato collegato a: Ferrari, Aston Martin, McLaren, Williams e Mercedes. Tuttavia, se alcune fonti davano ormai per certo il passaggio di Newey alla Ferrari, le ultime voci suggeriscono che la scuderia del Cavallino fosse uscita dalla corsa per assicurarsi il talento del britannico.

Intervistato da Sky infatti, Vasseur ha negato colloqui con Newey:

“Parlo con tutti nel paddock quando ci incontriamo, perché siamo ben educati (scherza, ndr) ma su questo punto non farò altri commenti perché qualsiasi risposta potrebbe essere interpretata e la cosa più importante è la stabilità della squadra. Stiamo facendo una buona stagione, stiamo andando nella giusta direzione, e la cosa più importante per me è la stabilità del gruppo piuttosto che quella del singolo. E sono molto soddisfatto della situazione attuale”.

Il francese ha poi aggiunto che sono previsti altri aggiornamenti nel corso della stagione:

“Abbiamo appena portato il nostro ultimo pacchetto, quindi è troppo presto per parlare di aggiornamenti futuri. Ma ci stiamo sicuramente lavorando e li porteremo il prima possibile. Non so se sarà prima o dopo Silverstone, ma sarà presto”.