F1 | Jordan smentisce un accordo già firmato di Newey con la Ferrari

F1 Jordan Newey – Intervistato da David Coulthard durante il podcast “Formula For Success”, Eddie Jordan ha smentito nuovamente le voci in merito a un accordo già firmato tra Adrian Newey e la Ferrari, precisando come l’Ingegnere inglese non abbia ancora deciso che strada seguire per il proprio futuro professionale.

Nonostante le info sempre più crescenti su un accordo pressoché fatto con Frederic Vasseur, pronto ad accogliere il “guru” dell’aerodinamica da marzo 2025, Jordan – grande amico e Manager dell’ex Red Bull – ha ribadito come i giochi siano ancora totalmente aperti per tutte le squadre presenti sullo schieramento, visto che lo stesso Newey sta ancora valutando se sposare un nuovo progetto e nel caso quale (Ferrari è certamente in pole position, ma non vanno escluse le soluzioni Aston Martin e Mercedes).

Il nativo di Strapford-upon-Avon, ricordiamo, ha già lasciato il reparto F1 della Red Bull e sta scontando il periodo di gardening previsto dall’accordo d’uscita firmato con la scuderia campione del mondo solo qualche settimana fa. L’addio definitivo a quest’ultima avverrà invece solo a fine anno, quando verranno ultimati i lavori di sviluppo sull’hypercar RB17.

Jordan e il futuro di Newey

“E’ sbagliato essere così espliciti in merito ad un ingresso di Adrian in una determinata squadra. Al momento posso solo affermare con certezza assoluta che non c’è alcuna voglia di andare verso una determinata direzione. Stiamo valutando le opportunità e lasciamo aperta la porta a tutto. Vogliamo parlare con le persone e vogliamo che quest’ultime vengano alla nostra porta per offrire dei progetti. Ci sono dei colloqui, ma ci saranno anche nel prossimo futuro, perchè Adrian non ha ancora deciso che tipo di strada seguire”.

