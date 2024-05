Formula 1 | McLaren blinda Piastri e Norris per il medio e lungo periodo

Formula 1 McLaren – Presente a Beyond the Grid, il podcast ufficiale della Formula 1, Zak Brown ha blindato ancora una volta le posizioni di Lando Norris e Oscar Piastri in McLaren, precisando come la compagine inglese voglia strutturare il proprio futuro nel Circus con l’appoggio di questi due piloti.

Piastri e Norris, sia per talento che per carta d’identità, si sposano alla perfezione col progetto decennale varato dallo stesso Brown in collaborazione con Andrea Stella, Team Principal della scuderia inglese, aspetto che ha portato il management del sodalizio britannico a rinnovare entrambi i profili, tra l’altro con contratti davvero importanti, soprattutto dal punto di vista economico.

Una scelta chiara, più volte discussa negli ultimi mesi, che mira a garantire alla McLaren una base solida sui cui costruire la rincorsa verso il tanto ambito titolo mondiale.

Brown blinda Norris e Piastri in McLaren

“La scelta di Norris e Piastri rappresenta una parte importante dell’obiettivo che mi sono posto insieme alla squadra. Vogliamo stabilità, visibilità e longevità con tutte le nostre persone nel team. Sto lavorando ad un piano di dieci anni e piloti sono sicuramente tra le persone più famose e pagate nella compagine. Prima di tutto, però, sono due pilastri su cui strutturare questo piano. Voglio continuare con loro per ancora tanto tempo”.