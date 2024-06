GP Spagna | La McLaren comincia bene col terzo posto di Norris

Terza posizione per Lando Norris al termine delle prove libere del Gran Premio di Spagna. La McLaren è data da molti come favorita per la vittoria della gara di domenica, e possiamo dire che dopo le prime due sessioni, la MCL38, in particolare quella del britannico si è comportata abbastanza bene. Il punto forte della monoposto sembra essere il settore centrale, quello un po’ più guidato del tracciato di Barcellona, ma nel complesso del giro veloce quantomeno, il vincitore di Miami non è riuscito a fare meglio di Hamilton, primo per soli 55 millesimi. Il weekend è certamente ancora lungo, e come inizio comunque non c’è male.

“Una giornata positiva in condizioni molto calde – ha detto Norris dopo le libere. È stato difficile trovare il bilanciamento perfetto con la vettura, penso sia stato lo stesso per tutti, ma nel complesso mi sono sentito a mio agio nell’abitacolo. Sento che siamo in buona forma, ma ci sono alcune cose da migliorare prima di Libere 3 e qualifiche, ma non sto parlando di grossi cambiamenti, quindi sono fiducioso e credo che potremo metterci in una buona posizione. Siamo tutti molto vicini, come abbiamo visto nelle ultime settimane, quindi si tratta di piccoli dettagli”.