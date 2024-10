Formula 1 | Sauber, Bottas e Zhou pronti a testare i nuovi componenti ad Austin

La Sauber è pronta a tornare in pista dopo tre settimane di pausa, e lo fa portando nuovi componenti per la vettura.

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu sono ancora una volta chiamati a testare dei nuovi componenti per la C44, ma per farlo avranno soltanto una sessione di prove libere a disposizione, prima di passare alle qualifiche per la gara Sprint. La scuderia di Hinwil spera che il nuovo pacchetto possa procurare ai due piloti la possibilità di conquistare dei punti: la Sauber è infatti l’unico team con ancora zero punti all’attivo, un risultato disastroso che evidenzia il divario dagli avversari.

Bottas: “Abbiamo una sola sessione di libere per testare le nuove parti”

“E’ bello tornare ad Austin; l’evento è davvero bello, è diventato molto più popolari e le gare sono sempre spettacolari. Qui ho vinto dalla pole nel 2019 e ogni volta mi godo il mio tempo negli Stati Uniti, che frequento spesso durante l’anno. La pausa ci voleva: mi sono allenato e mi sono preparato per le prossime gare al simulatore, ma mi sono anche goduto le vacanze. Ora sono fresco e motivato per la prossima tripletta. Porteremo nuove componenti questo weekend e attendo di testarle in pista: comprendere come agiscono sulla vettura è un lungo processo e abbiamo solo una sessione di libere per farlo”.

Zhou: “La Sprint Race ci offre opportunità, ma anche tante sfide”

“Mi sono goduto Austin nelle scorse stagioni. Sanno come dare spettacolo, qui in Texas, e non vedo l’ora di godermi il weekend. E’ stato bello prendermi del tempo dopo due weekend consecutivi in pista, e sono riuscito a passare del tempo in fabbrica, per lavorare con la squadra e al simulatore, ma adesso sono pronto a tornare in pista. La Sprint Race ci offre opportunità, ma anche tante sfide: faremo il possibile per sfruttare il nostro tempo in pista, dovremo essere pronti per conquistare il miglior risultato possibile. Quella di Austin è una pista che può regalare sorprese, è necessario avere fiducia per sbloccare l’intero potenziale della vettura. Dovremo riuscirci avendo una sola sessione di libere a disposizione”.