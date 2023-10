Ferrari | Tutta la delusione di Leclerc per la strategia di gara al COTA

E’ molto rammaricato Charles Leclerc al termine della gara del COTA. Il pilota della Ferrari ha chiuso in sesta posizione pur essendo partito dalla pole position, ma è andato tutto storto a cominciare dalla partenza dalla pole position, subito buttata al vento con il sorpasso di Norris. Dopodiché si è deciso per andare con una sola sosta, una specie di suicidio ad Austin, e il monegasco è stato passato a destra e sinistra dagli altri top, ma è riuscito a tenere dietro Russell per una manciata di decimi.

“Non posso nascondere il fatto che la scelta dell’unica sosta sia stata sbagliata – ha ammesso Leclerc a Sky. Dobbiamo guardare bene i dati, perché le scelte sembravano molto simili, ma non so per quale ragione non era il caso, perché ho fatto una fatica incredibile. Se guardiamo il degrado, specialmente sulla hard, sembrava buona, ma bisognava fare chiaramente i due pit-stop. Il team radio dopo il sorpasso di Carlos? Sul momento non capivo, ma Perez stava arrivando e capisco che dovevo proteggerlo per non fargli perdere tempo. Non sono arrabbiato affatto, il mio disappunto riguarda la strategia”.