F1 | Verstappen doma Hamilton e Norris ad Austin, gli highlights della gara [VIDEO]

F1 GP Stati Uniti – Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara ben costruita a suon di sorpassi, Max Verstappen è riuscito a garantirsi il 15° successo stagionale e il 50° della carriera davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris, veloci e in grado di impensierirlo per l’intera durata della corsa.

Quarta posizione per un ottimo Carlos Sainz, a ridosso del podio con una Ferrari comunque consistente sul passo, seguito da Sergio Perez, Charles Leclerc – penalizzato da una strategia non vincente – e George Russell. Completano la graduatoria della top dieci Pierre Gasly, Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Appuntamento tra sette giorni a Città del Messico per il Gran Premio del Messico, seconda prova del tris di gare che comprenderà anche la trasferta ad Interlagos, in Brasile.