F1 | GP USA, Norris regala alla McLaren un nuovo piazzamento a podio

Il terzo posto ottenuto da Lando Norris ad Austin, sede del Gran Premio degli Stati Uniti, ha permesso alla McLaren di cogliere un nuovo piazzamento a podio. L’inglese è stato uno dei protagonisti nella gara disputata sul tracciato texano, rimanendo sempre aggrappato al gruppo di testa. Nonostante la prima posizione ottenuta al via, dove ha beffato la Ferrari di Charles Leclerc, l’alfiere della scuderia di Woking non è riuscito a reggere il passo della Red Bull di Max Verstappen e della Mercedes di Lewis Hamilton.

Norris ha promosso le prestazioni della MCL60, su quella che sulla carta doveva rappresentare una pista sfavorevole, riuscendo tra l’altro a mettere la freccia sull’Aston Martin nella lotta al quarto posto nel Mondiale costruttori: Woking infatti ha superato di sette punti il team di Silverstone.

“Essendo in testa all’inizio ho potuto controllare abbastanza bene, ma sono comunque contento: è stata una bella gara da parte del sottoscritto. Sapevamo che oggi avremmo avuto delle difficoltà con il degrado, ma abbiamo avuto un gran bel passo soprattutto nel primo stint. Siamo stati molto consistenti, anche se non sono riuscito a reggere a sufficienza. Progrediamo ogni weekend, ma c’è bisogno di compiere qualche altro passo in avanti per vincere”.

Sulla battaglia maschia con Hamilton a curva 1: “Ci ho provato, ma non sono riuscito a tenerlo dietro. Non avevamo abbastanza gomme. Ho cercato di fare la mia gara, ho fatto quello che potevo. Dovevo spingere ma al tempo stesso gestire le gomme ed è stato difficile fare le due cose contemporaneamente”.

Norris, completando la propria disamina, ha affermato: “Il team ha fatto un lavoro eccellente, salire sul podio in questa gara è stato comunque un risultato migliore di quanto ci aspettassimo alla vigilia”.