Ferrari | Tutta la delusione di Leclerc per i problemi ai freni: “E’ stato orribile”

Tanta delusione per Charles Leclerc al termine del Gran Premio del Bahrain. Il quarto posto ottenuto dal pilota della Ferrari non può certamente soddisfarlo, visti i problemi ai freni avuti sulla sua SF-24 praticamente sin dall’inizio della gara. Il primo stint è stato un calvario, Charles si è visto superato a destra e sinistra da Perez, Russell e Sainz e non è riuscito a tenere un ritmo costante, bloccando più volte in curva 10, già difficile di per sé. Nell’ultima parte, il monegasco è riuscito a mettere una pezza, sverniciando Russell e piazzandosi tranquillamente al quarto posto, ma non può chiaramente essere sufficiente, anche perché le aspettative erano ben altre.

Ferrari, Leclerc quarto in Bahrain: “Non è soddisfacente”

“E’ stato orribile – ammette Charles a Sky. In queste condizioni, con un problema del genere hai l’impressione di fare male qualsiasi cosa tu faccia. Ho bloccato sette volte in curva 9/10 e ogni volta il freno faceva sempre qualcosa di diverso. Sono stato costretto ad arrivare a fine gara con il brake balance e il freno motore su livelli completamente sbagliati e abbiamo portato la macchina a casa, ma sono molto deluso: in tutti questi giorni la gara è stata preparata bene, mi sentivo bene ed ero ottimista, ma non si può vedere il risultato e cosa avremmo potuto fare perché il problema non ce lo ha permesso, rallentandomi. Non è certamente una soddisfazione, quelle sono altre: non sono contento, c’è molta delusione oggi. Quando possiamo portare un secondo posto a casa bisogna farlo, e oggi non è andata così. Sì, abbiamo massimizzato il risultato con quello che avevamo a disposizione, ma non era abbastanza”.