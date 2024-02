Ferrari SF-24 | Sainz: “Il simulatore dice che abbiamo fatto il passo avanti desiderato”

Carlos Sainz è all’ultima stagione in Ferrari. Il pilota spagnolo è apparso determinato alla presentazione della nuova SF-24, la Rossa che competerà nel prossimo mondiale di Formula 1. Per lui quindi l’ultimo valzer prima di affrontare un nuovo capitolo della sua carriera. Ci sono buone aspettative sulla vettura che è stata svelata oggi a Maranello e che scenderà subito in pista per uno shakedown prima del filming day di domani e dei test in Bahrain in programma alla fine della prossima settimana. Carlos è ottimista considerando il lavoro svolto al simulatore, il quale pare abbia consegnato una vettura diversa da quella vista nel 2023.

Sainz: “Vogliamo esaltare i tifosi”

“Quando ho visto la SF-24 per la prima volta avrei voluto salirci sopra e accendere il motore – ha ammesso Sainz. Non vedo l’ora di guidarla in pista per verificare che, come ci dice il simulatore, questa vettura sia il passo avanti che tutti desideriamo. L’obiettivo è avere una monoposto più guidabile e quindi costante sul passo gara, che sono i requisiti di base per poter lottare per la vittoria. Noi piloti abbiamo dato il massimo per fornire indicazioni precise ai tecnici e sono sicuro che gli ingegneri che lavorano a Maranello avranno assecondato le nostre esigenze. Vogliamo dare qualcosa per cui esaltarsi ai tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili della scorsa stagione”.