Formula 1 | Ferrari SF-24, la scheda tecnica

Formula 1 Ferrari SF-24 – Vi riportiamo la scheda tecnica della nuova Ferrari SF-24, vettura con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. A margine della presentazione ufficiale di questa mattina, avvenuta con un breve video pubblicato sui social ufficiali, la Scuderia ha diramato tutte le caratteristiche della nuova monoposto, la quale presenta diverse novità non solo sul fronte meccanico, ma anche si quello aerodinamico, specialmente nella zona delle pance e del posteriore. Un approccio totalmente differente, “figlio” della gestione Vasseur/Cardile, che mira a garantire ai piloti una vettura veloce, semplice e soprattutto competitiva in ogni condizione e tipologia di circuito.

Una SF-24 per vincere

Dopo gli alti e i bassi degli ultimi due anni, dovuti ad uno sviluppo non sempre lineare nel corso della stagione, Sainz e Leclerc intendono finalmente giocarsela alla pari con Red Bull, Mercedes, McLaren e Aston Martin, squadre che con ogni probabilità cercheranno di dire la propria nel corso delle prossime due stagioni. Un obiettivo importante che passerà dal lavoro quotidiano, dalla bontà del progetto di base e dalle performance dei piloti, chiamati a commettere meno errori nei momenti clou della stagione che partirà il prossimo 2 e 3 marzo in Bahrain.

Ferrari SF-24, la scheda tecnica

Telaio

In materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo. Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori.

Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod), posteriori a tirante (pull-rod).

Peso complessivo con acqua, olio e pilota 798 kg

Ruote anteriori e posteriori: 18″.

Power unit

Nome 066/12

Cilindrata 1600 cc

Giri max 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Configurazione V6 90°

Nr cilidri 6

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar

Sistema ERS

Configurazione Sistema ibrido di recupero dell’energia con motogeneratori elettrici

Pacco batteria Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Energia batteria 4 MJ

Potenza MGU-K 120 kW

Giri max MGU-K 50.000

Giri max MGU-H 125.000