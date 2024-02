F1 | Ferrari SF-24, lavoro invernale finalizzato alla massimizzazione della power unit

F1 Ferrari SF-24 – In attesa della chiacchierata con i media fissata per questo pomeriggio, Enrico Gualtieri (Technical Director Powe Unit) ha spiegato al sito ufficiale della Ferrari il lavoro che il settore power unit ha portato avanti sulla Ferrari SF-24, vettura che Carlos Sainz e Charles Leclerc porteranno in pista nel mondiale 2024 di Formula 1, precisando come la parola d’ordine sia stata “ottimizzazione”. Dopo i problemi degli ultimi due anni, il reparto di sviluppo – in collaborazione con Shell – si è focalizzato non solo sulle performance, ma anche sull’affidabilità, lavorando a stretto contatto con tutti gli altri settori della fabbrica. Uno sviluppo a 360° che mira a garantire ai piloti una vettura potente e in grado di garantire la giusta affidabilità per tutti e 23 gli appuntamenti del campionato.

Ferrari SF-24, Gualtieri analizza la crescita sul fronte power unit

“Il fatto che il progetto della power unit sia congelato per regolamento non significa che il 2024 non presenti sfide interessanti. CI aspetta la stagione con più gare nella storia della categoria e questo significa tempi di reazione più veloci e meno ore al banco disponibili. In preparazione di questo campionato abbiamo rivisto tutti i processi che riguardano il propulsore – la preparazione, la delibera e la gestione – in modo da massimizzarne la prestazione. Inoltre abbiamo lavorato a braccetto con i nostri partner per ottimizzare ulteriormente le procedure lato affidabilità: per esempio grazie al costante monitoraggio dei fluidi che riusciamo a realizzare in pista con Shell siamo in grado di avere continuamente indicazioni sullo stato di salute della power unit”.