Ferrari | Leclerc durissimo con Sainz: “Lotta più con me che con gli altri”

In casa Ferrari bisognerà parlare del clima che si è venuto a creare in pista tra Charles Leclerc e Carlos Sainz. I due piloti sono stati autori di un bel duello nel corso della Sprint Race in Cina, vinta dal monegasco con un sorpasso da urlo in curva 1. Prima però, i due sono quasi venuti a contatto alla staccata del lungo rettilineo del terzo settore, questo perché Sainz ha evidentemente allungato la frenata in modo da mettere in difficoltà il compagno di squadra, come se fosse un avversario qualunque. Il comportamento dello spagnolo, visto tutto quello che è accaduto in questo inizio di stagione e il prossimo allontanamento dalla Ferrari, può essere ampiamente compreso, ma al box ci saranno delle discussioni.

Il team radio di Leclerc a fine Sprint è eloquente: “Lottiamo troppo, dobbiamo parlare! Lui (Carlos) lotta più con me che con gli altri, ma comunque…”. Non le ha mandate a dire il monegasco, il quale in mixed zone, ai microfoni di Sky, prova a smorzare un po’ i toni: “Abbiamo avuto diverse battaglie dove io ero aggressivo, oggi lo è stato lui: credo che parleremo, come sempre accade in questi casi, non sono preoccupato e non penso ci sarà una brutta aria. Si parlerà e si chiarirà. Carlos stava faticando con la gomma, peccato perché ho perso 2,5 secondi su Perez”.