F1 | GP Cina, la McLaren di Piastri danneggiata nell’incidente Stroll-Ricciardo

Gara molto complicata per Oscar Piastri in Cina. Il pilota della McLaren ha dovuto fare i conti con un danno sulla sua MCL38 causato dall’incidente che ha visto coinvolti Lance Stroll e Daniel Ricciardo: il canadese dell’Aston Martin, alla ripartenza dalla prima Safety Car è finito addosso all’australiano, che a sua volta ha colpito la monoposto del connazionale davanti a sé. Per l’ex Red Bull alla fine è arrivato il ritiro, mentre Oscar ha sì continuato, ma con una macchina che non poteva in alcun modo stare al passo delle vetture davanti. Un peccato considerando l’ottima prestazione di Norris. Questo inizio di 2024 è stato tutt’altro che roseo, al momento, per Piastri.

“È stato un pomeriggio difficile per me – ha ammesso il giovane. Ho faticato un po’ nel primo stint e poi, alla ripartenza dalla Safety Car sono stato colpito da dietro e questo ha causato molti danni alla monoposto, rendendo la seconda metà della gara piuttosto complicata. Quantomeno sono riuscito a portare a casa qualche punto, ed è stato bello vedere Lando sul podio, quindi torniamo dalla Cina con aspetti positivi. Adesso guardiamo avanti e pensiamo al prossimo weekend Sprint a Miami”.