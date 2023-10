Ferrari | Sainz pensa già al 2024: la speranza è di avere una vettura migliore della SF-23

La Ferrari si è certamente ripresa nella seconda parte della stagione. Dopo un inizio disastroso sotto tutti i punti di vista, la SF-23 ha cambiato look a Barcellona, riuscendo a ottenere qualche podio e la bella e soffertissima vittoria di Sainz a Singapore. Proprio lo spagnolo, il quale insieme a Leclerc ha il contratto in scadenza a fine 2024, spera che il prossimo anno la vettura firmata dal Cavallino Rampante possa essere diversa da quella di quest’anno, e che tanti dei punti deboli visti possano essere finalmente superati.

“Sicuramente abbiamo alcune cose dell’assetto della vettura che potrebbero essere implementate nel 2024 – ha chiarito Sainz a Suzuka. Spero che la macchina del prossimo anno abbia caratteristiche completamente diverse da questa e che sia un nuovo inizio per tutti. La SF-23 ci ha dato diversi grattacapi: è vero, in alcune circostanze con gomme soft e in qualifica può essere velocissima, ma in gara ci sono dei punti deboli, come il degrado, lo abbiamo visto anche a Singapore. Spero che l’anno prossimo potremo avere tra le mani qualcosa di meglio e una maggiore opportunità di essere veloci in gara”.