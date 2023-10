F1 | La soluzione di Alonso per eliminare il traffico in qualifica

Tra le problematiche che affliggono i piloti nell’attuale Formula 1, soprattutto per quel che concerne gli appuntamenti che si disputano su piste cittadine, figura senza ombra di dubbio quello relativo al traffico nel quale si imbattono specialmente nella sessione di qualifica. Per eliminare questa criticità, Fernando Alonso avrebbe pronta la soluzione: tornare a disputare la lotta per la pole position con un singolo giro per pilota.

“Penso che qualunque cosa facciano, troveremo sempre un modo per attaccarli – ha dichiarato Alonso, citato da Auto Hebdo – Fanno un lavoro molto difficile a livello di gestione traffico sui tracciati cittadino. Come ho detto più volte, esiste una sola vera soluzione ed è la qualificazione su singolo giro. Ogni altra soluzione che possiamo provare non funzionerà mai, perché troveremo sempre un modo per aggirare il problema”.

Alonso, discutendo dell’attuale sistema di qualifica, ha detto: “Penso che sia obsoleto. Sono 20 anni che è la stessa cosa e le auto non sono le stesse di 20 anni fa. Abbiamo motori ibridi, dobbiamo caricare, scaricare, raffreddare le gomme”.