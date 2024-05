F1 | Ferrari, punti importanti al termine della domenica di gara a Miami

Formula 1 Ferrari GP Miami – Va in scena il Gran Premio di Miami. L’aria è a 29 gradi, l’asfalto a 46.

Partenza. Al via Charles non scatta benissimo ma riesce comunque a tenere la seconda posizione. Carlos invece è quarto.

Giro 5. Oscar Piastri supera Charles.

Giro 20. Charles si ferma per passare a gomme Hard. Torna in pista in sesta posizione dopo uno stop da 1”9.

Giro 21. Leclerc si sbarazza di Lewis Hamilton e sale quinto.

Giro 23. C’è un paletto di plastica in pista. Breve Virtual Safety Car che penalizza Charles di un paio di secondi. Si ferma anche Max Verstappen. Piastri leader, secondo Carlos. Leclerc è quinto.

Giro 27. Si ferma Carlos per passare a gomme Hard. Rientra quinto.

Giro 28. Safety Car per incidente tra Kevin Magnussen e Logan Sargeant. Fosse arrivata un giro prima Carlos ne avrebbe potuto approfittare.

Giro 40. Carlos attacca Piastri e sale in quarta posizione.

Giro 57. Non succede più nulla. Charles terzo, Carlos quarto.