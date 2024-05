GP Miami | Ferrari, Vasseur: “Buon passo gara, ripartiamo da zero a Imola”

La Ferrari torna da Miami con il podio conquistato da Charles Leclerc. Per il monegasco il terzo posto alle spalle del vincitore Lando Norris e di Max Verstappen. Il ritmo gara del monegasco è stato comunque ottimo, considerando che la SF-24 è ancora alla sua versione base, mentre gli altri hanno già portato aggiornamenti anche importanti in questo inizio di stagione. Quarta posizione per Carlos Sainz, anch’egli bravo alla pari del compagno di squadra. Frederic Vasseur, team principal della Rossa ha commentato così il risultato di ieri ai microfoni di Sky Sport, parlando anche degli aggiornamenti che finalmente arriveranno a Imola tra due settimane, e noi saremo lì per raccontarvi tutto ma proprio tutto del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

“Noi siamo in lotta con la McLaren sin da inizio stagione – ammette Vasseur. A Melbourne erano vicini, e in ogni weekend è così. Innanzitutto voglio congratularmi con loro e con Lando, è la sua prima vittoria e tutti nel paddock siamo contenti per lui. Per quanto riguarda noi abbiamo fatto una buona gara, il passo c’era ed eravamo con Max dall’inizio alla fine, ma c’è stata sfortuna per la Safety Car: erano talmente abituati ad andare davanti a Verstappen durante la gara che lo hanno fatto anche oggi, sbagliando, ma è andata così. Prendiamoci i lati positivi, il passo c’era e ripartiamo da zero nel prossimo weekend”.

“La partenza di Perez ci ha condizionati: non è stato l’ideale e se guardiamo la gara, è stata decisa dalla posizione in pista e Carlos ha perso due posizioni nelle prime curve per l’attacco di Sergio, quindi non è stata la partenza migliore, ma il passo era eccezionale da parte dei nostri piloti e ha rimontato alla fine. Poi è stato sfortunato con la Safety Car, essendo rientrato il giro prima ma è andata così, teniamoci i lati positivi perché pur senza aggiornamenti abbiamo avuto un gran passo per tutto il weekend. Per i tifosi dico che quella di Imola è una delle gare più belle della Formula 1: sono sicuro che faremo una prestazione migliore!”.

Ferrari, Vasseur parla degli aggiornamenti di Imola

“Sappiamo che tutti hanno portato sviluppi qui ma siamo arrivati davanti a tanti: siamo ad un punto dello sviluppo della macchina che quando porti qualcosa non guadagni secondi, bensì decimi, non è come qualche anno fa. La McLaren ha portato un pacchetto enorme ma non è che fosse mezzo secondo più veloce di tutti. Credo che il distacco vari da pista a pista e da mescola a mescola: dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, l’aggiornamento aiuterà ma non dipenderà tutto quello bensì dal lavoro che faremo in pista”.