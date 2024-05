F1 | Red Bull, Perez: “Le McLaren erano troppo veloci”

Miami – Alla partenza del Gran Premio di Miami ci è sembrato che il torpedo fosse tornato, ed infatti la mossa di Sergio Perez è stata un po’ folle. Innanzitutto il messicano ha effettuato una falsa partenza, posizionandosi oltre la linea gialla; evita una penalità ma, in curva uno, corre a tutta velocità all’interno della Ferrari di Leclerc, tagliando la strada a lui e a Carlos Sainz e sfiorando il posteriore del compagno di squadra Max Verstappen. Checo scivola così in quinta posizione e taglierà il traguardo nella medesima posizione: dopo la sosta Perez si mette a caccia di Sainz, senza mai però avvicinarsi davvero alla Ferrari.

Perez: “Le McLaren erano troppo veloci”

“E’ stata una gara complicata, specialmente alla partenza, quando sono andato all’interno e quasi ho preso Max. Non avevo aderenza, non ce lo aspettavamo, e così ho perso la posizione su Piastri e ho danneggiato le gomme. Le temperature erano troppo alte e faticavo troppo rispetto a quelli davanti, ci mancava il passo. Faticavamo anche con le medie, ci abbiamo provato, ma non sono mai riuscito a prendere il ritmo. Sapevamo che le McLaren erano davvero, davvero forti e non avevamo il passo per stare col loro. Avevamo anche fatto dei cambiamenti, ma col senno di poi non abbiamo preso la giusta direzione. Ci rifaremo ad Imola”.