F1 | Red Bull, Verstappen rivela: “Non ero abbastanza veloce per vincere”

Miami – E stavolta il vincitore non è Max Verstappen. Per la seconda volta quest’anno non ci sarà l’inno olandese a rimbombare dal podio, celebrando il vincitore della gara. E’ il turno di Lando Norris e Verstappen deve accontentarsi del secondo posto. La prima parte del gran premio è abbastanza da copione per il tre volte campione del mondo, che al ventiduesimo giro urta un cono che resta nel bel mezzo della pista. C’è la Virtual Safety Car, ma questa rientra troppo presto e Max torna ai box rientrando in quarta posizione; si rimette poi alle spalle della McLaren, ma in radio continua a lamentarsi della mancanza di grip, come aveva già fatto nel corso del weekend. La Red Bull sembra non averne per tornare davanti, Max non riesce a superare Norris nemmeno alla ripartenza della Safety Car – che sembra aver avvantaggiato il britannico -, e il distacco, alla fine, è di sette secondi e sei. Una vittoria “non Red Bull” che pesa di più di quella della Ferrari a Melbourne: in Australia la RB20 fu costretta al ritiro nei primi giri; oggi la McLaren vince e lo fa con due Red Bull in pista.

Verstappen: “Non ero abbastanza veloce per vincere”

“Non eravamo abbastanza veloci; la safety car non ci ha aiutato, ma avevamo comunque delle opportunità di vincere la gara, ma ci mancava il passo. Quando abbiamo riportato la vettura ai box abbiamo notato che il fondo era danneggiato, c’era un buco che probabilmente è stata la conseguenza del cono – ha spiegato Max – abbiamo inoltre faticato con le gomme e il bilanciamento per tutto il weekend e non mi sono mai sentito a mio agio con la vettura. Nei tratti veloci soffrivo di sottosterò e non avevo grip. Non è stato il nostro miglior weekend e questo dimostra come tutto debba essere perfetto per vincere, non è così facile come la gente crede. Comunque, sono felice per Lando. La prima vittoria è sempre speciale e lui ha corso una splendida gara: l’aspettava da tanto ed oggi se l’è meritata”.