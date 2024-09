Ferrari | Sainz ai piedi del podio: “Charles ha fatto un lavoro incredibile, la sosta unica ha funzionato”

Delirio Ferrari a Monza, con Charles Leclerc che ha portato a casa una vittoria stratosferica nel Gran Premio d’Italia, vinto dal monegasco per la seconda volta in carriera dopo il 2019. Anche oggi come allora, seppur diversamente, una magia totale del #16. Chi ha fatto un lavoro altrettanto eccezionale è stato Carlos Sainz: lo spagnolo, quarto al traguardo, ha sfiorato il podio, forse per aver allungato troppo il suo primo stint con gomme medie. L’indicazione però dell’unica sosta era chiara, e questo probabilmente ha convinto una volta per tutte anche la parte del box di Leclerc ad andare con un solo pit-stop. Gran lavoro di squadra, vittoria pazzesca della Ferrari a Monza.

“Oggi abbiamo fatto tutto ciò che era possibile per vincere – ha ammesso Sainz. Sono contento che la squadra abbia rischiato e alla fine è arrivata la vittoria per la Ferrari a Monza in un giorno dove era molto difficile prevedere ciò che potesse succedere. Pista particolare quest’anno e con graining su ogni mescola, ma ce l’abbiamo fatta. Charles ha fatto un lavoro incredibile vincendo questa gara”.

“Quando tutti si sono fermati così presto pensavo fossero sulle due soste, mentre io ho continuato con le medie allungando lo stint, e credevo di essere l’unico a fare una sola sosta, poi però ho distrutto la gomma, perdendo 7/8 secondi sul passo gara e forse mi è costato il podio, ma sinceramente sono contento che la strategia funzionasse e sono felice di averci provato, ma alla fine la sosta unica ha funzionato alla grande. E’ stato un piacere vivere Monza da pilota Ferrari in questi quattro anni, è uno dei weekend più speciali della mia vita. Oggi non sono sul podio a festeggiare con Charles ma sono felicissimo per tutta la squadra”.