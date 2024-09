F1 | Apoteosi Ferrari a Monza, Leclerc: “Davvero fantastico, sensazione incredibile”

Sembrava a dir poco utopistico credere ad una Ferrari vittoriosa nella gara di casa di Monza, ed invece come è accaduto in passato la pista brianzola ha regalato alla Rossa emozioni inaspettate dinanzi ai propri tifosi. Come avvenuto quest’anno, dove la squadra del Cavallino e Charles Leclerc sono stati protagonisti di una gara e di una strategia eccellente che ha permesso al monegasco di avere la meglio nel confronti del duo McLaren regalandosi un trionfo certamente non ipotizzabile alla vigilia.

Un successo costruito letteralmente di squadra, dove gli strateghi hanno azzardato la gara ad una sola sosta ma a fare la differenza è stato un Leclerc a dir poco sontuoso con un ritmo gara straordinario. Una vittoria che permette così alla Ferrari di aggiornare le statistiche, con un trionfo che dalle parti di Maranello mancava da maggio dove fu proprio Leclerc a conquistare il gradino più alto del podio nella gara di casa di Montecarlo. Da Monaco a Monza, dove è ripartita una Ferrari che in estate aveva dovuto far fronte a gare difficili lontane dal vertice.

“È davvero fantastico, è una sensazione incredibile – ha dichiarato Leclerc al termine della corsa – A dire il vero credevo che la prima volta (vittoria a Monza nel 2019, ndr) fosse unica, un sogno, mentre se ci fosse stata una seconda volta non l’avrei immaginata così speciale. Invece negli ultimi giri le mie emozioni sono state come nel 2019, guardavo gli spalti anche se dalla pista è un po’ complicato. Grazie a tutti i nostri tifosi”.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Monaco e Monza sono le due gare che voglio vincere ogni anno. Ovviamente voglio vincere quante più gare possibili e voglio vincere il campionato del mondo, ma quelle sono le due gare più importanti della stagione ed io sono riuscito a vincerle entrambe quest’anno”.

Da parte di Leclerc non è mancato un accenno agli aggiornamenti, portati a Monza dalla Ferrari, e alla prossima gara in programma in Azerbaijan il 15 settembre: “Il nostro pacchetto qui ha funzionato piuttosto bene qui a Monza, se sarà lo stesso nel corso della stagione? Ne dubito. Penso che la McLaren continui ad essere la favorita, però abbiamo fatto un passo in avanti. Baku è una che mi piace, sono sempre stato abbastanza competitivo in passato. Chissà, magari possiamo fare qualcosa di speciale anche lì”.