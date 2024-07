Ferrari | Prove comparative sui pacchetti per Leclerc e Sainz nelle prime libere a Silverstone

Ferrari F1 GP Silverstone – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto l’ottavo e il nono tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Charles e Carlos (53 giri) hanno iniziato il turno con gomme Hard con le quali i due hanno ottenuto rispettivamente 1’29”057 e 1’30”138 prima che la sessione venisse sospesa con bandiera rossa a causa dell’uscita di pista di Yuki Tsunoda.

Alla ripresa entrambi si sono migliorati scendendo a 1’28”616 e 1’28”659. Lo spagnolo ha fatto infine segnare 1’27”925. A quel punto Leclerc con gomme Medium è sceso a 1’27”903, mentre il compagno di squadra non si è migliorato. Nel finale entrambi i piloti sono tornati in pista per girare con carico di carburante: il monegasco, con gomme Hard, ha completato un totale di 26 giri, uno in meno di Carlos che ha invece montato la mescola Medium.