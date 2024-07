F1 | GP Gran Bretagna, prove libere 1: Norris apre il week-end di casa al comando [RISULTATI]

F1 GP Gran Bretagna – In una tipica giornata di stagione inglese, caratterizzata dalle nuvole e dal rischio pioggia (ben presente anche in vista della sessione di questo pomeriggio), Lando Norris si è issato al comando della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’alfiere della McLaren ha fermato il cronometro sull’1’27″420, circa un decimo e mezzo più rapido dell’Aston Martin di Lance Stroll, protagonista di una buona mattinata al volante della AMR24. Con gomma soft, l’inglese è riuscito a confermarsi tra gli attesi protagonisti a Silverstone, garantendosi degli ottimi riscontri sia sul giro secco che soprattutto sul passo gara.

McLaren subito competitiva, bene anche Red Bull e Mercedes

Indicazioni importanti che la squadra spera di confermare anche nel pomeriggio. Bene anche l’altra McLaren di Oscar Piastri, terzo nella graduatoria dei tempi, anche se l’australiano ha accusato un problema alla sua MCL38 che non gli ha permesso di completare tutto il programma di lavoro. Da capire se questa “problematica” inciderà nello svolgimento delle attività previste nel pomeriggio. I primi tre piloti hanno segnato il crono con la mescola più morbida portata da Pirelli in Gran Bretagna, mentre Max Verstappen e George Russell – rispettivamente quarto e quinto – hanno staccato il proprio tempo con la media.

L’olandese è apparso subito competitivo con la RB20 e la stessa cosa è avvenuta anche per l’alfiere della Mercedes, a conferma dell’ottimo lavoro di sviluppo che sta seguendo la scuderia anglo-tedesca sulla W15. Fernando Alonso, con gomma soft, ha chiuso la mattinata in sesta piazza, seguito da Lewis Hamilton e Charles Leclerc, entrambi su media. Il monegasco, rispetto al compagno di squadra (9° con mescola hard e la configurazione aerodinamica pre-Barcellona), ha girato con il nuovo pacchetto presentato nelle ultime settimana, garantendo alla squadra un confronto utile per capire che strada seguire per il prosieguo del fine settimana. Ad oggi, l’iberico è apparso più confidente con la vettura, ma ovviamente tutto ciò andrà confermato nel corso della sessione di questo pomeriggio.

Ferrari effettua prove comparative a Silverstone

Ferrari, ricordiamo, soffre da qualche gara il problema del bouncing e in un circuito come Silverstone, ricco di allunghi e di curve veloci, questo aspetto può rivelarsi determinante sul piano delle performance. A chiudere la top dieci la Alpine di Esteban Ocon. Capitolo rookie: il più veloce in mattinata è stato Oliver Bearman con la Haas, mentre Jack Doohan (Haas), Franco Colapinto (Williams) e Isack Hadjar (Red Bull) hanno concluso rispettivamente in 17°, 18° e 20° posizione. Appuntamento alle 16.30 di questo pomeriggio per la seconda ora di attività a Silverstone.