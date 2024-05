Ferrari | L’emozione di Leclerc: “A due giri dalla fine ero già in lacrime”

Charles Leclerc ha finalmente portato a casa la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Il pilota della Ferrari ha fatto sua la corsa, conquistando il sesto successo della sua carriera, il primo dopo quasi due anni (Austria 2022). La giornata del monegasco è stata in gestione, la bandiera rossa lo ha anche aiutato, e alla fine ha dimostrato di averne ancora per scappare via da Piastri. Qui a Monte Carlo l’emozione è infinita, sin dalla corsa sotto al podio che per i festeggiamenti nel paddock. Charles ancora non sembra crederci, eppure finalmente la tanto attesa vittoria in casa è arrivata.

“Credo che a Monza nel 2019 fossi emozionato – ha detto Leclerc a Sky. Però oggi, per gli ultimi 15/20 giri ho pensato anche alla mia vita personale, a quelle persone che oggi non ci sono più ma che sono sempre nella mia mente come mio papà e Jules, e questo era il momento più difficile da gestire per me, ma era anche il periodo della gara nel quale mi hanno lasciato spingere di più. A due giri dalla fine, ed è la prima volta che mi succede, all’uscita del tunnel faticavo a vedere perché avevo le lacrime. Dopo ho solo portato la macchina al traguardo. E’ un tutto: le due pole position che per una ragione o l’altra non ho mai trasformato in vittoria. Tanta attesa per questo momento, ma ne valeva la pena”.

“Mi concentro molto step by step: da pilota devi sempre cercare il limite, anche quanto è difficile andare in Q3 e mettere tutto insieme. Ci sono state un sacco di cose che hanno fatto sì che questo weekend fosse molto difficile, quindi io vado sempre passo dopo passo. La Q1 il momento più difficile, dovevamo recuperare, poi la gara è stata sotto controllo, perché anche negli ultimi 10/15 giri ho spinto… Scusate, sto perdendo il mio italiano dall’emozione (ride). Non ricordo neanche cosa stavo dicendo, sono contento. Gara che cambia la stagione? Da un po’ abbiamo ribaltato la situazione, quantomeno dal mio lato perché ho avuto un paio di qualifiche dove ho fatto fatica, ho lavorato su questo e adesso tutto va bene, quindi sono contento”.