F1 | Ferrari, Sainz: “Sembriamo più forti ad ogni weekend”

“La priorità è la vittoria di Charles”. Parole, quelle esternate ieri da Carlos Sainz al termine delle qualifiche, che hanno trovato risposta (positiva) nelle giornata odierna con l’idolo di casa che ha conquistato un’incredibile vittoria dopo le delusioni patite negli scorsi anni.

In una gara che avrebbe potuto costargli un pesante zero, a causa del contatto alla prima partenza con la McLaren di Oscar Piastri dove ha subito una foratura, lo spagnolo è riuscito a rimettersi in corsa grazie alla ripartenza dove si è potuto schierare regolarmente in griglia terminando la gara al terzo posto alle spalle della McLaren di Oscar Piastri e della SF-24 gemella del vincitore Charles Leclerc. Sainz dunque torna a podio dopo quattro gare, la sua ultima Top 3 risaliva alla gara di Suzuka dello scorso 7 aprile.

“La prima partenza è stata al limite e ho avuto una bruttissima sensazione al primo giro che rapidamente è diventata bellissima perché mi è stata restituita la terza posizione – ha dichiarato Sainz al termine della gara – Dopodiché il passo gara era buono, come ci aspettavamo, però su queste strade è impossibile superare”.

Da parte di Sainz non è mancato un pensiero per la vittoria del compagno di squadra: “Ma sono estremamente contento di vedere Charles vincere il suo GP di casa, per il modo in cui ha guidato per tutto il weekend: sono felice di condividere questo podio con lui. Questo terzo posto è una grande sensazione per tutto il team, tutti lo hanno meritato e sembriamo più forti in ogni weekend.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Se ha messo tanto pressione a Piastri nel finale? Sì, nel finale sembrava che Norris avesse il gap per montare le medie e attaccarmi alla fine. Pensavo di poter mettere pressione ad Oscar e indurlo all’errore perché sapevo che superarlo qui era impossibile”.